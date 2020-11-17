للتواصل مع المواطنين.. عقارات الدولة تدشن حساب «إحكام» على تويتر

دشنت الهيئة العامة لعقارات الدولة حساب «إحكام» على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وهو الحساب الرسمي للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملّك العقارات التابعة للدولة.

وذكر حساب «إحكام» في أول تغريدة له « بسم الله على بركة الله.. نُدشن الحساب الرسمي للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)». والتي تُعنَى باستقبال طلبات المواطنين وتقديم الدعم والمساندة للجان لآداء مهامها.

من جانبه قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه –عبر حسابه على تويتر-: «بسم الله نطلق الحساب الرسمي (إحكام) أحد قنوات التواصل مع المواطنين وأيضًا النافذة الإعلامية لأعمال الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات».

ويمكن متابعة الحساب عبر موقع التواصل «تويتر» من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.

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