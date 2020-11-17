أمير الكويت يشيد برسوخ وعمق العلاقات التاريخية الوطيدة مع السعودية

بعث أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن أمير الكويت أشاد –في برقيته- برسوخ وعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين.

كما عبر أمير الكويت، عن بالغ الاعتزاز بما تشهده المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، من إنجازات حضارية بارزة على صعيد مسارها التنموي الطموح في مختلف المجالات.

وسأل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، المولى جل وعلا، أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في البلد الشقيق وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضمنها خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم مشيدًا بما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة من إنجازات تنموية شاملة في عهده الميمون.

كذلك بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة.

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