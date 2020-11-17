بعد تَقَصٍّ لفترة شهرين.. ضبط 74 ألف مستحضر بيطري مخالف وإغلاق مستودعين ومصنع

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها ضبطت أكثر من 74 ألف مستحضر بيطري مخالف بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، تتاجر بها مجموعة من الوافدين، وذلك عقب جولات تتبُّع وتَقَصٍّ استمرت نحو شهرين.

وذكرت الهيئة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنها أغلقت مستودعين ومصنعًا في المنطقة الشرقية تتاجر بتلك المستحضرات البيطرية المخالفة ومجهولة المصدر، وغرمتها 781 ألف ريال، كما أحالت الوافدين المخالفين إلى الجهات المختصة.

وأوضحت أنها ضبطت خلال تلك الجولات 74.010 عبوات من المستحضرات البيطرية تمثل 251 منتجًا، مع رصد 30 مخالفة فيها، بالتعاون مع النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية وبلديات المنطقة والهيئة العامة للجمارك.

وشملت المنتجات المضبوطة 54.173 عبوة من المستحضرات البيطرية المخالفة في مستودع غير مرخص، و6032 منتجًا جاهزًا من المستحضرات البيطرية و50 ألف عبوة فارغة في مصنع غير مرخص، و1777 مستحضرًا بيطريًا في مستودع آخر غير مرخص، مع 12.037 عبوة من المستحضرات البيطرية في ثلاث شقق سكنية بالدمام والجبيل.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء، إلى انه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد «19999»، أو من خلال تطبيق «طمني» التابع لها والمتاح على نظامي التشغيل «IOS» و«أندرويد».

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