بدءًا من اليوم.. حجز مواعيد الشاحنات للاستيراد والتصدير عبر منفذ «جديدة عرعر»

وفقًا لمنصة فسح..

أوضحت المنظومة الإلكترونية الوطنية للاستيراد والتصدير «منصة فسح»، أنه بدءًا من اليوم الثلاثاء «17 نوفمبر» يمكن حجز مواعيد الشاحنات للاستيراد والتصدير عبر منفذ «جديدة عرعر». وذكرت المنصة –عبر تويتر- أنه أصبح بإمكانك حجز مواعيد الشاحنات للاستيراد والتصدير عبر منفذ «جديدة عرعر» عبر منصة «فسح»، مما سيسهم في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية للمنافذ الجمركية عن طريق تسهيل إجراءات دخول وخروج الشاحنات. وكانت الجمارك السعودية، أعلنت منذ أيام، اكتمال استعداداتها لافتتاح منفذ جديدة عرعر للشحن؛ وذلك بعد الاتفاق على افتتاحه وفقًا لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة، التي اعتمدها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق. اقرأ أيضًا: الجمارك السعودية تُكمل استعداداتها لافتتاح منفذ جديدة عرعر

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