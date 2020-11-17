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حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

توقعت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

 

وقالت الهيئة في نشرتها اليوم: الطقس: بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، الشرقية ، مكة المكرمة). في حين يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق (الحدود الشمالية ،القصيم ،الشرقية).

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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