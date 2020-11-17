إيداع 1.7 مليار ريال معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيدين

2020-11-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر 1442هـ في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إنه تم إيداع 1.7 مليار ريال للمستفيدين، اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وأودعت الوزارة 1.41 مليار ريال للمعاشات الضمانية الأساسية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192.39 مليون ريال، و102.83 مليون ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء.



