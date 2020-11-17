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استقالة الرئيس التنفيذي لشركة المراعي
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدم الرئيس التنفيذي لشركة المراعي، ماجد مازن نوفل، استقالته من منصبه بسبب ظروف خاصة به.
وأوضحت شركة المراعي، في بيان لها، أنه تم قبول استقالة نوفل وسيتم سريان الاستقالة اعتباراً من اليوم.
وقررت الشركة تعيين عضو مجلس الإدارة، بدر بن عبد الله العيسى، في منصب العضو المنتدب لتسيير أعمال الشركة حتى تعيين الرئيس التنفيذي الجديد.
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