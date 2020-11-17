دراسة تحذر: بيضة واحدة يوميًا تزيد من خطر الإصابة بـ مرض السكري 

2020-11-17

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

كشفت دراسة جديدة أن تناول بيضة واحدة فقط في اليوم يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 60%.

وقد وجد الباحثون الأستراليون الذين درسوا عينة من 8545 من البالغين الصينيين وجود علاقة إيجابية بين ارتفاع استهلاك البيض ومستويات السكر في الدم، وذلك على الرغم أن كثير من الأطباء يدعون لتناوله لأنه طعام سريع صحي.

وفي حين أشارت دراسات سابقة إلى أن تناول البيض يمكن أن يقي من مرض السكري إلا أن هذا البحث الجديد أشار إلى أن الاستهلاك المنتظم لبيضة في اليوم تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور مينج لي في جامعة جنوب أستراليا، إن النظام الغذائي غير الصحيح مرتبط بالإصابة بمرض السكري من النوع 2، لذا فإنه يجب فهم مجموعة العوامل الغذائية التي قد تؤثر على الإصابة به لتجنبها.

وتابع: في حين أن العلاقة بين تناول البيض ومرض السكري غالبًا ما تكون محل نقاش، إلا أن هذه الدراسة تهدف إلى تقييم استهلاك البيض على المدى الطويل ومخاطر الإصابة بمرض السكري.

وحللت الدراسة البيانات الصحية لـ 8.5 ألف شخص من مسح الصحة والتغذية في الصين هو مسح مستمر يدعمه مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للحكومة الأمريكية والذي يهدف إلى فحص آثار السياسات الصحية والتغذية في الصين، وذلك بين 18 عامًا بين 1991 إلى 2009.

وتم تسجيل عادات استهلاك البيض للمشاركين، بينما تم تشخيص مرض السكري بناءً على اختبار سكر الدم الصائم في عام 2009.

ووجد الفريق أن استهلاك البيض على المدى الطويل أكثر من 38 جرامًا في اليوم زاد من خطر الإصابة بمرض السكري بين البالغين الصينيين بنحو 25%، لكن البالغين الذين تناولوا أكثر من 50 جرامًا، أو ما يعادل بيضة واحدة يوميًا، زادت لديهم مخاطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 60%.

النساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال

كما كان الارتباط أكثر وضوحا لدى النساء منه لدى الرجال، مما يشير إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري إذا تناولن البيض بانتظام.

وقال الدكتور لي إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف العلاقة بين البيض ومرض السكري، متابعًا: هذه الدراسة هي خطوة واحدة نحو هذا الهدف طويل المدى لفهم العوامل المؤثرة على مرض السكري.

وجدير بالذكر أنه في العام الماضي، وجد الباحثون في فنلندا نتائج مختلفة تمامًا، حيث خلصوا إلى أن تناول بيضة واحدة يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، ومع ذلك، اعترفوا أيضًا أنهم بحاجة إلى مزيد من البحث.

ويحتوي البيض على 187 مجم من الكوليسترول، وتوصي الإرشادات الرسمية الأشخاص المصابين بالسكري بوضع حد للكوليسترول اليومي عند 200 مجم.

ويحتوي البيض أيضًا على نسبة عالية من البروتين، 7جم لكل بيضة ، والذي يتحول إلى جلوكوز في الجسم إذا تناولنا الكثير منه، كما يحتوي على 0.5 جرام من الكربوهيدرات.

ويُذكر أن التكاليف المرتبطة بمرض السكري تجاوزت 109 مليارات دولار في الصين، و760 مليار دولار على الأقل من النفقات الصحية في عام 2019 عالميًا أي 10% من الإجمالي العالمي الذي تم إنفاقه على الرعاية الصحية.



