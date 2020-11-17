شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران يضع حجر الأساس لمشروع تطوير ضفتي «وادي نجران» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وضع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم (الثلاثاء)، حجر الأساس لمشروع تطوير ضفتي وادي نجران ــ المرحلة الأولى ــ بمقر أمانة المنطقة، وشاهد الأمير عرضاً مرئياً عن المشروع وتفاصيله ومراحل إنجازه التي تصل إلى 6 أشهر، مستمعاً لشرح من أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي عن تفاصيل المشروع وما سيضيفه عند الانتهاء من إنجازه.

ويتكون المشروع من مسطحات خضراء وأحواض زراعة وطريق خدمة بطول ثلاثة كيلو متر ونصف وبعرض 5 أمتار ودورات مياه ومواقف تتسع لـ 519 سيارة ومظلات جلوس ومواقع استثمارية «كوفي شوب» و212 عمود إنارة ومقاعد للجلوس، وأشجار ظل وأحواض زراعية ومسارات الحركة والمشاة بتشطيب انتر لوك وأرصفة.

وعبر أمير نجران عن سعادته بما سيضيفه هذا المشروع من وسائل خدمية وترفيهية ورياضية للأهالي كونه يقع على ضفاف وادي نجران، مبيناً أن القيادة تُسخر دائماً جميع الإمكانيات لخدمة المواطن والمقيم وتحقيق رؤية المملكة 2030، وأن يكون هذا المشروع بداية لمشروعات أخرى مماثلة، مثمناً جهود أمانة نجران وما تقوم به في خدمة المنطقة.