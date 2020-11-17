، دراسة: هذه الوسيلة تقلل الإصابة بأمراض القلب بـ42% ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجريت على 400 ألف بريطاني

خلُصت دراسة أمريكية جديدة، إلى أن أحد عادات الإنسان الصحية في حياته يمكن أن تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 42%.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فإن الأشخاص الذين ينامون ليلًا بانتظام، هم أقل عرضة للإصابة بقصور في القلب.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على قسط كافٍ من الراحة ليلًا، كانوا أقل عرضة بنسبة 42% من الإصابة بأمراض تتعلق بقصور في وظائف القلب؛ حسب موقع قناة "الحرة".

وتضيف نتائج الدراسة التي أجريت على 400 ألف بريطاني، إلى الأدلة التي تقول إن مشاكل النوم ربما تلعب دورًا في تطور قصور القلب.

ويعاني حوالى 7.4 مليون شخص من أمراض القلب والدورة الدموية في المملكة المتحدة، أي أكثر من ضعف عدد المصابين بالسرطان وألزهايمر مجتمعين.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية، الأشخاص البالغين بالحصول على 6 إلى 9 ساعات من النوم الليلي يوميًّا، رغم أن 20% من السكان في المملكة المتحدة لا ينامون الليل بانتظام.

NHS

واستخدمت تحليل البيانات والاستبيانات في الدراسة التي أقيمت في الفترة ما بين 2006 وحتى 2010، لفحص العلاقة بين أنماط النوم الصحية وفشل القلب؛ حيث تَبَيّن أن الذين أبلغوا عن عدم شعورهم بالنعاس خلال النهار، كانوا أقل عرضة للإصابة بقصور في وظائف القلب بنسبة 34%.

كذلك، وجد الباحثون أن عدم الشعور بأرق متكرر، يرتبط أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 17%.

وتسلط نتائج هذه الدراسة التي أجراها خبراء من جامعة تولين في مدينة نيو أولينز الأمريكية، على أهمية تحسين أنماط النوم الصحية ليلًا؛ وذلك للمساعدة في الحد من فشل في وظائف القلب الحيوية.

ويؤثر قصور القلب على أكثر من 26 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تزداد الأرقام بين كبار السن.

في المقابل، ربطت صحة القلب ونظام مناعي قوي وفوائد في الصحة العقلية والبدنية، بالحصول على نوم جيد خلال الليل استنادًا لهذه الدراسة.أمراض القلب دراسة أمريكية