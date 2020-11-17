محمد بن مسعود - الدمام - اللاعب سيخضع للعزل الصحي وفقًا للإجراءات المتبعة أعلن المنتخب السعودي اليوم، إصابة لاعب المنتخب الوطني الأول "أيمن يحيى" بفيروس كورونا. وقال حساب المنتخب على تويتر: أظهرت الفحوصات الطبية إصابة لاعب المنتخب الوطني الأول "أيمن يحيى" بفيروس كورونا، وسيخضع اللاعب للعزل الصحي وفقًا للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة.المنتخب السعودي أيمن يحيى فيروس كورونا الجديد 17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 12:04 PM اللاعب سيخضع للعزل الصحي وفقًا للإجراءات المتبعة إصابة لاعب المنتخب الأول "أيمن يحيى" بفيروس كورونا إصابة لاعب المنتخب الأول "أيمن يحيى" بفيروس كورونا أعلن المنتخب السعودي اليوم، إصابة لاعب المنتخب الوطني الأول "أيمن يحيى" بفيروس كورونا. وقال حساب المنتخب على تويتر: أظهرت الفحوصات الطبية إصابة لاعب المنتخب الوطني الأول "أيمن يحيى" بفيروس كورونا، وسيخضع اللاعب للعزل الصحي وفقًا للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة. الكلمات المفتاحية ، إصابة لاعب المنتخب الأول "أيمن يحيى" بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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