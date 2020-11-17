، قفزة قياسية لـ"TBC".. اعتماد 27 تصميمًا لمنشآت تعليمية بهذه المناطق ،

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تمكّن مركز خدمات الاستثمار التعليمي، أحد برامج وكالة التعليم العام الأهلي، والذراع الاستثمارية لشركة تطوير للمباني TBC، الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، من تحقيق رقم قياسي جديد في شهر أكتوبر 2020.
وارتبط الرقم القياسي الجديد الذي حققه مركز خدمات الاستثمار التعليمي، ببرنامج اعتماد، إحدى خدمات المركز التي يسعى من خلالها إلى تسهيل الطريق أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع التعليم.
وتمثل الرقم القياسي في اعتماده 27 تصميمًا لمنشآت تعليمية خلال شهر أكتوبر؛ 14 تصميمًا في مدينة الرياض، و5 تصاميم في المنطقة الشرقية، و4 تصاميم في محافظة الأحساء، وتصميمان في مدينة جدة، وتصميم في مكة المكرمة، وتصميم في محافظة رابغ.
وتتسع المنشآت التي اعتمدت تصاميمها الجديدة لعدد من الطلاب بطاقة استيعابية 35 ألف طالب وطالبة، وتمتد على مساحة إجمالية قدرها 240.000م2، وتمثل المنشآت المعتمدة تصاميمها إضافة كبيرة في مدنها، التي تشهد تناميًّا متزايدًا في الطلب على المقاعد الدراسية.
ويجسد الرقم الجديد الذي سجله مركز خدمات الاستثمار التعليمي، نجاح خطط وكالة التعليم العام الأهلي في اجتذاب القطاع الخاص إلى الاستثمار في المنشآت التعليمية؛ لا سيما في ظل التسهيلات التي يقدّمها المركز، بدعم من وزارة التعليم التي أنشئ المركز لتحقيق استراتيجياتها الرامية إلى إثراء قطاع التعليم بروافد استثمارية جديدة، وتحويله إلى أحد روافد الاقتصاد الوطني تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
ويعد هذا الرقم القياسي الثالث الذي حققه المركز؛ إذ حقق رقمًا قياسيًّا مقاربًا في يوليو 2019 باعتماده 19 تصميمًا جديدًا لمنشآت تعليمية؛ لكن شهر أكتوبر 2020، حقق قفزة فارقة بثمانية تصاميم إضافية، تمثل زيادة قدرها نحو 42% من رقم شهر يوليو 2019.
يُذكر أن شركة "تطوير" للمباني TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيسي على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.وزارة التعليم شركة تطوير للمباني
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 10:52 AM
تستوعب 35 ألف طالب وبمساحة 240 ألف متر.. وتفوق أكتوبر الماضيقفزة قياسية لـ"TBC".. اعتماد 27 تصميمًا لمنشآت تعليمية بهذه المناطق
تمكّن مركز خدمات الاستثمار التعليمي، أحد برامج وكالة التعليم العام الأهلي، والذراع الاستثمارية لشركة تطوير للمباني TBC، الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، من تحقيق رقم قياسي جديد في شهر أكتوبر 2020.
وارتبط الرقم القياسي الجديد الذي حققه مركز خدمات الاستثمار التعليمي، ببرنامج اعتماد، إحدى خدمات المركز التي يسعى من خلالها إلى تسهيل الطريق أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع التعليم.
وتمثل الرقم القياسي في اعتماده 27 تصميمًا لمنشآت تعليمية خلال شهر أكتوبر؛ 14 تصميمًا في مدينة الرياض، و5 تصاميم في المنطقة الشرقية، و4 تصاميم في محافظة الأحساء، وتصميمان في مدينة جدة، وتصميم في مكة المكرمة، وتصميم في محافظة رابغ.
وتتسع المنشآت التي اعتمدت تصاميمها الجديدة لعدد من الطلاب بطاقة استيعابية 35 ألف طالب وطالبة، وتمتد على مساحة إجمالية قدرها 240.000م2، وتمثل المنشآت المعتمدة تصاميمها إضافة كبيرة في مدنها، التي تشهد تناميًّا متزايدًا في الطلب على المقاعد الدراسية.
ويجسد الرقم الجديد الذي سجله مركز خدمات الاستثمار التعليمي، نجاح خطط وكالة التعليم العام الأهلي في اجتذاب القطاع الخاص إلى الاستثمار في المنشآت التعليمية؛ لا سيما في ظل التسهيلات التي يقدّمها المركز، بدعم من وزارة التعليم التي أنشئ المركز لتحقيق استراتيجياتها الرامية إلى إثراء قطاع التعليم بروافد استثمارية جديدة، وتحويله إلى أحد روافد الاقتصاد الوطني تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
ويعد هذا الرقم القياسي الثالث الذي حققه المركز؛ إذ حقق رقمًا قياسيًّا مقاربًا في يوليو 2019 باعتماده 19 تصميمًا جديدًا لمنشآت تعليمية؛ لكن شهر أكتوبر 2020، حقق قفزة فارقة بثمانية تصاميم إضافية، تمثل زيادة قدرها نحو 42% من رقم شهر يوليو 2019.
يُذكر أن شركة "تطوير" للمباني TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيسي على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.
، قفزة قياسية لـ"TBC".. اعتماد 27 تصميمًا لمنشآت تعليمية بهذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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