شكرا لمتابعة خبر عن أمانة القصيم تنفذ خط لتصريف سيول أحياء الفايزية والأخضر في بريدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أعلنت أمانة منطقة القصيم، اليوم الثلاثاء، عن البدء في بتنفيذ الخط الناقل لتصريف شبكة سيول حي الفايزية وأجزاء من حي الأخضر بقطر ٢٥٠٠ مم وبمتوسط أعماق تصل إلى ٨ أمتار وبطول ١٥٠٠ متر.

وأكدت أمانة منطقة القصيم على مواصلة تنفيذ مشاريع تصريف السيول بمدينة بريدة، حيث تستهدف خدمة كافة المواقع الحرجة في المدينة.