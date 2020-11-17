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شكرا لمتابعة خبر عن "المسند" يحذر من الكشتة الخميس وحتى السبت المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الثلاثاء استقرار حالة الطقس بشكل عام .
وقال " المسند " في حسابه الرسمي على " تويتر " أن الطقس بشكل عام مستقر عدا منطقتي عسير وجازان ، إذ تتشكل السحب الممطرة فوق أجزاء منهما .
وأضاف أن بعض مناطق المملكة في إنتظار الحالة المطرية الثالثة في هذا الموسم والتي قد تبدأ ليلة أو يوم الجمعة القادمة .
وحذر " المسند" من السفر أو الكشتة أو مناسبة خارجية يوم الخميس وحتى السبت المقبل ، موضحاً أن الأجواء تكون غير مستقرة بالتزامن مع الحالة المطرية الثالثة .
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