شكرا لمتابعة خبر عن "المسند" يحذر من الكشتة الخميس وحتى السبت المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الثلاثاء استقرار حالة الطقس بشكل عام .

وقال " المسند " في حسابه الرسمي على " تويتر " أن الطقس بشكل عام مستقر عدا منطقتي عسير وجازان ، إذ تتشكل السحب الممطرة فوق أجزاء منهما .

وأضاف أن بعض مناطق المملكة في إنتظار الحالة المطرية الثالثة في هذا الموسم والتي قد تبدأ ليلة أو يوم الجمعة القادمة .

وحذر " المسند" من السفر أو الكشتة أو مناسبة خارجية يوم الخميس وحتى السبت المقبل ، موضحاً أن الأجواء تكون غير مستقرة بالتزامن مع الحالة المطرية الثالثة .