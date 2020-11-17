شكرا لمتابعة خبر عن فتح منفذ "جديدة عرعر" غداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

يشهد يوم غد، الأربعاء، فتح منفذ "جديدة عرعر" الرابط بين المملكة والعراق، وذلك بعد إغلاق دام لمدة 3 عقود.

ويأتي إعادة فتح المنفذ وفقا لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي التي اعتمدها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

الجدير بالذكر أن افتتاح المنفذ يأتي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، وتيسير حركة التجارة البينية بين البلدين.