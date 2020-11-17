شكرا لمتابعة خبر عن تمديد فترة الانسحاب والاعتذار عن الفصل الدراسي بجامعة الإمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت عمادة التعليم عن بعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الثلاثاء، عن تمديد فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي والانسحاب من المقررات إلى يوم الثلاثاء الموافق ٢-٤-١٤٤٢ هـ الساعة ٣:٠٠ مساءً.

وأكدت العمادة، أنه على من يرغب الاعتذار عن الفصل الدراسي سرعة المبادرة بتنفيذ ذلك عبر نظام تدارس خلال الفترة المحددة.