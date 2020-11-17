شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان يجيب.. أيهما أفضل في تلاوة القرآن الإسراع أم التأني؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان أفضل طريقة لقراءة القرآن، مؤكدا أنه إذا كان المسلم في وقت صفاء النفس يكون الترتيل والتأني أفضل.

وقال الخثلان:" الأفضل في المفاضلة بين الاسراع والتأني أن المسلم إذا كان في وقت صفاء النفس يكون الترتيل والتأمين أفصل حتي يكون ذلك معينا له على التدبير ".

وأضاف الشيخ الخثلان "إذا لم يكن المسلم في حالة صفاء نفس فيكثر من التلاوة لكونه يكسب في كل حرف عشر حسنات".