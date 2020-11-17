شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.