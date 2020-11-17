"أدبي جدة" يقدم دورة في الكتابة الابداعية

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الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):يقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة دورة ( الكتابة الإبداعية) للأستاذة مي الخزاعي يوم غدا الثلاثاء الساعة السادسة مساء عبر برنامج الزووم وذلك ضمن مبادرة النادي ذاكرة الأدب الرقمي والتي شارك بها في ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.
وتضم المبادرة العديد من الدورات المنوعة في مجال الأدب إضافة لنشر الكتب للكتّاب الشباب الجدد عبر منصة إلكترونية وتحمل منصة الكتاب الشباب الخاصة للمبادرة و جدارية إلكترونية للبوح الأدبي.
للتسجيل في الدورة عبر الرابط: هنا
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