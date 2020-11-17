شكرا لمتابعة خبر عن "أدبي جدة" يقدم دورة في الكتابة الابداعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

يقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة دورة ( الكتابة الإبداعية) للأستاذة مي الخزاعي يوم غدا الثلاثاء الساعة السادسة مساء عبر برنامج الزووم وذلك ضمن مبادرة النادي ذاكرة الأدب الرقمي والتي شارك بها في ملتقى مكة الثقافي تحت شعار ‎كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.

وتضم المبادرة العديد من الدورات المنوعة في مجال الأدب إضافة لنشر الكتب للكتّاب الشباب الجدد عبر منصة إلكترونية وتحمل منصة الكتاب الشباب الخاصة للمبادرة و جدارية إلكترونية للبوح الأدبي.

للتسجيل في الدورة عبر الرابط: هنا