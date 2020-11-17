شكرا لمتابعة خبر عن تثبيت كسور في الوجه والفكين لمريض أربعيني بمستشفى الملك فيصل بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

تمكّن مستشفى الملك فيصل بالعاصمة المقدسة عضو التجمع الصحي بمكة المكرّمة من تثبيت كسور في الوجه والفكين عبر الشرائح المعدنية لمريض يبلغ من العمر 40 عاماً.

و كان المريض قد أُدخل للمستشفى إثر حادث مروري تعرض له مما أدى إلى كسور متعددة بالوجه و الفكين السفلي والعلوي و عظام الوجنة وقاع حاجب العين

و تمكّن الفريق الطبي بقسم الأسنان - وحدة جراحة الوجه والفكين - بفضل الله -من تثبيت كسور الوجه والفكين باستخدام الشرائح المعدنية، وإعادة ترميم قاع حاجب العين باستخدام شبكه معدنية، حيث استغرق التدخل الجراحي قرابة الخمس ساعات، وتكلل العمل بالنجاح- ولله الحمد - وحالة المريض مستقرة.