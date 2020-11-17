شكرا لمتابعة خبر عن 27 ألف حالة طارئة يستقبلها نور مكة خلال الربع الأول من العام الجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

تمكن مستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة من استقبال 26884 حالة طارئة بقسم الطوارئ خلال الربع الأول من عام 1442هـ.

و تنوعت الحالات مابين حالات الإصابات التي تم استقبالها في الطواري 8982 حالة و حالات العمليات التي تم استقبالها من الطوارئ 1204 عملية وحالات دخول العناية من الطوارئ 548 حالة وعدد حالات دخول قسم القلب من الطوارئ 411 حالة وأخيراً حالات الجلطات الدماغية التي تم استقبالها في الطواري100 حالة.

أوضح مدير قسم الطوارئ والحوادث الدكتور عماد سبحي، أن قسم الطوارئ يضم طواقم طبية متخصصة ومؤهله لاستقبال الحالات المرضية والاصابات الحرجة بالإضافة إلى الطواقم الطبية المساندة كفنيي العلاج التنفسي وفنيي الاسعاف والطواقم الادارية التي تقدم خدمات سريعة وبجودة عالية للمرضى والمراجعين ، وأضاف أن الحالات تنوعت بين الحرجة، والمتوسطة، وتلاشت تمامًا الحالات المستقرة والغير طارئة حيث يتم توجيهها الى مراكز الرعاية العاجلة التي دُشنت مؤخرًا بالمراكز الصحية كجزء من الرعاية الصحية الحديثة.

من جانبه أبان المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني ان إدارة المستشفى قد اتخذت عددًا من الإجراءات تهدف الى تقليص مدة الانتظار والمحافظة على جودة الخدمات وسلامة المرضى ومن ابرزها الفرز والاحالات الاليكترونية والإسراع في إجراءات التنويم، وإكمال الفحوصات اللازمة بعد التنويم وتسهيل خروج المرضى على سبيل المثال لا الحصر. وعبر سعادته عن شكره و تقديره لما تقدمه الكوادر الطبية بقسم الطوارئ والحوادث من مجهودات متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

الجدير بالذكر أن قسم الطوارئ بمستشفى النور التخصصي ، يتألف من ستة وحدات رئيسة، هي: الاستقبال وفرز الحالات، الكشف السريع، العناية الفائقة، العناية الطارئة ، العزل التنفسي ، و وحدة الاصابات . وتبلغ السعة السريرية للقسم ٦٢ سريرًا، تعمل على مدار الساعة لاستقبال الحالات الطارئة والحالات التخصصية المحالة من جميع مستشفيات منطقة مكة المكرمة .