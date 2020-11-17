الكشف عن سبب انفصال سعاد بنت جابر عن زوجها نادر النادر - شاهد

كشفت وسائل إعلام فنية في السعودية، صباح اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، سبب طلاق سعاد جابر من زوجها مشهور السناب سات نادر النادر بعد أن أكد ذلك من خلال نشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث لاقى تعاطف كبير من بين النشطاء بسبب بكاءه أثناء الكلام.

وتصدر انفصال سعاد جابر ونادر النادر محركات البحث الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد نشر فيديو لها يؤكد الانفصال مستغربين النشطاء ذلك بسبب العلاقة القوية الذي تربط الاثنين.

وأكد نادر النادر في مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل على حبه لزوجته سعاد بنت جابر وكانت نعم الزوجة وأنه سيبقى على حبها رغم الطلاق وكل ما حدث لأنه لم يأتي منها إلا كل خير.

بين نادر النادر برفقة والدته حيث تقول أمه انه سعاد بنت جابر ليست ضيفة وتحبك، حيث تضيف :" قائلة : “الله يسعدها أينما ذهبت والبيت مفتوح لها في أي وقت وزمان، أنا أمك وعيالي إخوانك بكل أمانة”.

وتابع : “لن نغلق الباب في وجهك أبدا، الله يسعدك وين ما رحتي”، مشيرة وهي تتحدث بحزن شديد إلى أنها لم تكن تتخيل في يوم من الأيام أن تذهب بعيد عنها “لكن كل شيء حدث قسمة ونصيب”.

ومن جهته، تابع نادر النادر مخاطبا سعاد بنت جابر : “أنا تحت أمرك في أي وقت، الله يسعدك وين ما ذهبتي، كنتِ من أجمل الناس التي دخلت حياتنا وطلعت من بيتنا بكل الخير والرضا والحمد لله، كل شيء قسمة ونصيب”.

وقال نادر النادر: “أنا ما شفت من سعاد بنت جابر إلا كل خير، لكن أسألكم بالله أذكروها بالخير، والله ما جاء لنا منها إلا الخير، وهي إنسانة كفو وأصيلة وتنحط على الرأس، لكن الظروف أقوى منا وليس في يدي شيء”.

وقال أحد النشطاء": انفصال سعاد جابر ونادر الخبر يخليك ماتقدر توثق بأي علاقة مهما كانت العلاقة جميله ومهما كان عمرهاو مسماها، زعلني الخبر جداً ماتمنيت ولااتوقعت هذي النهايه ولكن هذي رسالة لكل شخص يملك شخص وعلاقه كل شي متوقف على الافعال اذا اتغيرت تغير الشعور كامل اتجاهك والعشرة بتهون مهما كان".

وغرد أخر :"والله اني احبها في الله سعاد ماتابعها ولا اعرف عنها الا اللي يطلع بانستقرام مقاطع او تيك توك بس سبحان من حط محبتها بقلبي وادعي لها انفصال سعاد جابر ونادر".

وكتبت ناشطة :" هاذي نهايه الدلع وأسرار الحياه الزوجيه لمن تخلون الناس تشوفكم اكيد في محروم أو محرومه من السعاده الزوجيه وجت ف نفسها وعطوكم عين اي شخص يفضح حياته الزوجيه سعادته دايم تكون النهايه قلب مكسور انفصال سعاد جابر ونادر".

ويتساءل النشطاء مواقع التواصل عن اسباب الطلاق وزواجه من امرأة أخري، حيث رجح البعض أنه زواجه الثانية جعلها تنفصل عن نادر النادر كما انتشر الخبر عبر منصات الالكترونية في كافة دول الخليج والوطن العربي صباح اليوم.

وسناب شات هو تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة وضعها إيفان شبيغل وبوبي ميرفي، ثم طلبة جامعة ستانفورد، عن طريق التطبيق، يمكن للمستخدمين التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، وإضافة نص ورسومات، وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين.

ومن المعروف أن هذه الصور ومقاطع الفيديو المرسلة على أنها "لقطات". يعين المستخدمين مهلة زمنية لعرض لقطاتهم من ثانية واحدة إلى عشر ثواني، وبعد ذلك سوف يتم حذف الرسائل من جهاز المستلم وتحذف من الخوادم الخاصة بسناب شات، أيضًا لكن تم برمجة بعض التطبيقات التي تقوم بحفظ الفيديو المعروض عن طريق مبدأ بسيط وهو اختراق سناب شات بطريقة بسيطة بشكل متكرر.