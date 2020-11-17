الخطوط السعودية تسمح للطلاب المبتعثين القادمين من أمريكا بحمل قطعة إضافية

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قررت الخطوط السعودية، السماح للطلاب المبتعثين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، بحمل قطع إضافية.

وقال الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع تويتر: ” يسمح بحمل قطعة إضافية ثالثة مجانية لا يتجاوز حجمها 23 كيلو، للطلاب السعوديين المبتعثين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية ” .

وأضاف: ” يلزم إبراز هوية الطالب الدراسية بالإضافة إلى بطاقة الفرسان (المستوى الأزرق) عند إنهاء إجراءات السفر” .

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب الخطوط السعودية حول إمكانية السماح للطلاب المبتعثين بحمل قطعة إضافية في حال عودتهم للمملكة.

Source slaati

