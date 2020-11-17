كاميرا مراقبة توثق حادثاً مروعاً بين مركبتين على طريق سريع بخميس مشيط

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وثقت كاميرا مراقبة مثبتة داخل سيارة حـادث تصادم مروعا بين مركبتين على طريق بوادي بن هشبل التابع لمحافظة خميس مشيط.
وأظهر المقطع سيارة من نوع تويوتا “يارس” تخرج عن السيطرة بعدما حاول قائد جيب “كيا” الاقتراب منها من الخلف لتفسح له الطريق.
كما أظهر الفيديو لحظة اصطدام قائد المركبة “اليارس” بالسيارة “الجيب” وخروجها عن الطريق، واصطدامه بأحد المحلات التجارية على الطريق.
Source akhbaar24.argaam
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