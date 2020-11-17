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حذر الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا، جو بايدن، أمس الاثنين، من أن فيروس كورونا المستجد سيصبح أصعب مع دخول فصل الشتاء وتسلم إدارته للسلطة.
وأوضح، في مؤتمر صحفي، أن هناك حاجة ماسة للتوصل إلى خطة من جانب إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لتوزيع اللقاح المضاد للفيروس، مشيرًا إلى أنه يمكن تقديم حزمة من المساعدات للمواطنين، ثم إعادة وضع الاقتصاد إلى ما كان عليه بعد احتواء الفيروس.
وأكد أن التوصل بصورة نهائية للقاح سيستغرق وقتًا ليس بالقصير، منتقدًا أداء ترامب، الذي قال عنه إنه يلعب الجولف ولا يعقد أي اجتماعات لمواجهة فيروس كورونا.
وشدد على ضرورة التعاون بين الإدارتين لوضع خطة للتعامل مع الفيروس وتوزيع اللقاحات، بما يضمن تفادي المراحل الصعبة للفيروس خلال فصل الشتاء المقبل.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر محذراً من خطورته في الشتاء.. بايدن: ترامب يلعب الجولف ولا يهتم بوضع كورونا في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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