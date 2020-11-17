الشرطة الهولندية تكشف دوافع المشتبه به في حـادثة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي

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أصدرت الشرطة الهولندية بياناً، أمس (الاثنين)، أوضحت فيه أن الموقوف في واقعة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي الأسبوع الماضي تصرّف بـ”دافع إرهابي”.

وأوضحت الشرطة أن الموقوف المشتبه به البالغ من العمر 40 عاماً حاول قتـل حارس المبنى وأطلق تهديدات لـ”غاية إرهابية”.

وأشارت إلى أن النية الإرهابية تتّضح من سعي المشتبه به على ما يبدو إلى فرض إرادته على السفارة من خلال أفعاله، مبينة أن القضاء مدد توقيفه اليوم لأسبوعين.

Source akhbaar24.argaam

