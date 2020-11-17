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أصدرت الشرطة الهولندية بياناً، أمس (الاثنين)، أوضحت فيه أن الموقوف في واقعة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي الأسبوع الماضي تصرّف بـ”دافع إرهابي”.
وأوضحت الشرطة أن الموقوف المشتبه به البالغ من العمر 40 عاماً حاول قتـل حارس المبنى وأطلق تهديدات لـ”غاية إرهابية”.
وأشارت إلى أن النية الإرهابية تتّضح من سعي المشتبه به على ما يبدو إلى فرض إرادته على السفارة من خلال أفعاله، مبينة أن القضاء مدد توقيفه اليوم لأسبوعين.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الهولندية تكشف دوافع المشتبه به في حـادثة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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