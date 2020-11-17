عضوان الأحمري يقدم برنامجاً تلفزيونياً على قناة “الشرق” (فيديو)

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أعلن الكاتب الصحفي السعودي عضوان الأحمري رئيس تحرير صحيفة “إندبندنت عربية”، تقديمه برنامجاً تلفزيونياً على قناة “الشرق”. ونشر الأحمري عبر حسابه في “تويتر”، برومو للبرنامج الذي سيحمل اسم “المدار”، مبيناً أنه سيكون برنامجاً حوارياً سياسياً وسيبدأ بثه قريباً، وأنه يعد مغامرة جديدة وتجربة أولى له. Source akhbaar24.argaam





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