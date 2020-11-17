“كلنا أمن” يضيف التبليغ عن التحرش والاتجار بالأشخاص للتطبيق

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دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية “كلنا أمن”، بعد إضافة العديد من التحديثات الجديدة.
وأضاف التطبيق لنافذته التبليغ عن الحالات: قضايا التحرش، الاتجار بالأشخاص، الجرائم المعلوماتية، وكذلك تطوير آلية رفع البلاغ فيما يتعلق بالبلاغات القائمة.
ويأتي تطوير التطبيق بنسخته الحالية للتسهيل على المواطن والمقيم للحصول على الخدمة الأمنية في أسرع وقت بكل وسيلة متاحة، وكذلك كرافد آخر لتلقي البلاغات بجانب رقم الطوارئ 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.
Source akhbaar24.argaam
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