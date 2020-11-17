ظهران الجنوب.. إتلاف خضراوات وفواكه غير آدمية وتحرير عدة مخالفات صحية

كثفت بلدية محافظة ظهران الجنوب، جولاتها الميدانية على أسواق الخضراوات والفواكه ، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية، وتقيُّد العاملين بالاشتراطات الصحية.

وبينت البلدية أن الجولات الرقابية أسفرت عن مصادرة وإتلاف "23" كيلو جراما من الخضراوات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير عدد من المخالفات الصحية شملت مخالفة تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، ومخالفة تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحيحة.

وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحال المعنية ببيع المواد الغذائية المختلفة للحفاظ على مستويات الصحة العامة.