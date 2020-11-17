تنبيهات الأرصاد: ضباب وأمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على مناطق عدة بالمملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية، وضبابًا، ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق بالمملكة، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة الأرصاد» في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق جازان «الدرب، جازان، فرسان»، عسير «البرك»، المنطقة الشرقية «الجبيل، الخفجي»، الباحة «الحجرة، العقيق، الباحة، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة» تشهد رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

فيما تشهد مواقع «النماص، بارق، تنومة، محايل» بعسير، و« أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، فيفا، هروب» بجازان أمطار من متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول بجانب شبه انعدام في الرؤية.

أما مواقع أبها، أحد رفيدة، الحرجة، بلقرن، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيده، ظهران الجنوب بعسير، فتشهد أمطارًا رعدية يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في الرؤية الأفقية.

وهناك ضباب يُصاحبه شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق القصيم «الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء»، والرياض «الدوادمي، الزلفى، الغاط، المجمعة، رماح، عفيف».