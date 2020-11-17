«حساب المواطن» يوضح موقف دخل التابع في حساب رب الأسرة

أكد ضرورة الإفصاح عنه..
جدد برنامج حساب المواطن، تذكيره بأن دخل التابع المضاف على ربّ الأسرة يتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «في حال تم إضافة الابن كتابع في حساب رب الأسرة، لابد من الإفصاح عن دخل التابع، وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الاسرة».
وقال المواطن في استفساره «هل يخصم على حساب المواطن وأنا متقاعد، إذا كان أحد أبنائي موظفًا حكوميًا ولم يتزوج وتحت ولايتي».
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