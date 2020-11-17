المقابل المالي للمرافقين والتابعين.. «الجوازات السعودية» تحدد آلية التحصيل

أوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع «تويتر»، آلية تطبيق استحصال المقابل المالي للمرافقين والتابعين للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

المقابل المالي

وبينّت الجوازات السعودية، أنه يستحصل المقابل المالي عن كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص ويكون ذلك مقدمًا وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد «هوية مقيم» أو عند إصدار تأشيرة الخروج والعودة، أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي، وذلك على النحو الآتي:



1ـ (100) ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م

2ـ (200) ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018م

3ـ (300) ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2019م

4ـ (400) ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2020م

وأوضحت مديرية الجوازات، بالإمكان الاستفسار وتسديد المقابل المالي المستحق نظاماً للعمالة الوافدة المشمولة في القرار من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية.

وأشارت الجوازات السعوديةـ إلى أنه يمكن الاستفسار عن المدة المتبقية في صلاحية «هوية مقيم» عبر خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في منصة أبشر وذلك عبر خدمة الاستفسار عن نهاية «هوية مقيم».

الخدمات التي يطبق عليها

وأوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات تطبيق استحصال المقابل المالي عند تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين في القرار، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: خدمة إصدار أو تجديد "هوية مقيم "

عند طلب تنفيذ خدمة إصدار أو تجديد "هوية مقيم" للعامل الوافد في القطاع الخاص المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له بعد تاريخ تطبيق القرار (1 / 7 / 2017م) يستلزم لتنفيذ الخدمة الآتي:

أ ـ تسديد الرسوم المقررة نظامًا للخدمة، وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية.

ب ـ سداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع (100) ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م ، و (200) ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018م، حسب مدة صلاحية "هوية مقيم" مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي.

ثانيًا: خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة

عند طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة خروج وعودة للعامل الوافد المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له، بعد تاريخ تطبيق القرار (1 / 7 / 2017م) فإن ذلك يتطلب الآتي:

أـ تسديد رسوم التأشيرة المقررة نظاماً للخدمة (حسب مدة التأشيرة المطلوبة) وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية.

ب ـ سداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع (100) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م ، و (200) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018م، حسب مدة صلاحية «هوية مقيم» مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي.

ثالثًا: خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي :

أ ـ عند طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل الوافد المشمول في القرار أو أحد التابعين أو المرافقين له، بعد تاريخ تطبيق القرار (1 / 7 / 2017م) فإن ذلك يتطلب سداد المقابل المالي المستحق نظاماً على العامل الوافد ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م وحتى تاريخ طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي، مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء عند استحصال المقابل المالي.

ب ـ في حال تجاوزت مدة صلاحية سريان تأشيرة الخروج النهائي عن مدة صلاحية سريان "هوية مقيم" تضاف مدة صلاحية التأشيرة للمدة المستحقة لسداد المقابل المالي.

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