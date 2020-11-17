«الضمان الصحي» يوضح موقف التأمين على صاحب المنشأة في نفس الوثيقة

أوضح مجلس الضمان الصحي، أنه يمكن لصاحب المنشاة التأمين الطبي على نفس الوثيقة، وفي فئة أعلى من العاملين.

وذكر المجلس –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، «أهلًا بك أخي الكريم.. نعم، وفيما يخص الفئات التأمينية فيتم تحديدها بالاتفاق بين صاحب العمل وشركة التأمين».

وقال المواطن في استفساره: هل مسموح التأمين الطبي لصاحب المنشأة علي نفس الوثيقة؟ وهل متاح له أن يكون فئة أعلى من العاملين؟.

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