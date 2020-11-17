محافظ الداير بني مالك يتفقد عدداً من المشروعات التعليمية بالمحافظة

تفقد محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة، أمس الاثنين، عدداً من المشروعات والمجمعات التعليمية التي يشرف عليها مكتب تعليم الداير بني مالك التابع لإدارة تعليم صبيا، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي تشمل مختلف المرافق والمشروعات التنموية بالمحافظة.

وشملت الجولة التفقدية عدداً من المشروعات المنجزة، مستمعاً لشرح من مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي عن المشروعات وعمليات التأهيل المنجزة والترميم ونسب الإنجاز والصيانة التشغيلية لدى مكاتب التعليم وصيانة المباني التعليمية ومباني الإدارة، ومنها مشروع مدرسة آل علي الثانوية للبنين الذي بلغت تكلفته عشرة ملايين ريال و يحوي على فصول، وغرف إدارية، ومختبرات للعلوم والحاسب، وغرف معلمين، ومصادر تعلم، وصالات للأنشطة والرياضة، سيوفر 210 آلاف ريال سنوياً كقيمة إجارية، إضافة إلى أربعة مشاريع جارية تنفيذها بتكلفة إجمالية تبلغ 66 مليون ريال تشمل مجمعات "آل علي التعليمي للبنات، والداير الشرقي بنات، ومجمع عراب بنات، ومتوسطة الداير بنين"، والتي يستفيد منها 1500 طالب وطالبة، وستسهم في الاستغناء عن 18 مدرسة مستأجرة، واطلع على سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة عبر منصة مدرستي.