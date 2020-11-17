الحربي: هناك مؤشر جميل ليومي الجمعة والسبت

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، بشائر تلوح في الأفق، على بعض مناطق المملكة.

وقال الحربي –عبر تويتر- إن النشاط المداري المتوقَّع في محيط بحر العرب بدا أكثر وضوحًا من حيث مساره ومن حيث تبعاته على مناطقنا من حيث ارتفاع مؤشر بخار الماء المندفع داخل المملكة جراء هذا النشاط.

وتابع الحربي قائلًا: «إن هناك مؤشرًا جميلًا ليومي الجمعة والسبت، بتوغل موجات علوية من أصل منخفض متوسطي يتفاعل معه الحراك المداري، ومتوقَّع أن يكون الالتقاء بين الكتلة المتوسطية الباردة والكتلة المدارية الرطبة في نطاق سواحل جنوب تبوك والمدينة المنورة وشمال مكة المكرمة، ويستمر الالتقاء شرقًا حتى الشمالية وحائل وشمال القصيم».

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