توكلنا: استهلاك الإنترنت للتطبيق «مجاني» وليس من الرصيد الشخصي

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أن التطبيق يتطلب اتصالًا بشبكة الإنترنت، وأن استخدامه للإنترنت مجاني.

وذكر التطبيق -عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، إن «(توكلنا) يتطلب توفر اتصال إنترنت للاستفادة من خدماته، مع العلم أن استخدامه للإنترنت مجاني دون استهلاك من الرصيد الشخصي».

وأشار التطبيق، إلى أن كل فرد مواطن أو خليجي أو مقيم أو زائر داخل المملكة أيًّا كان عمره، سواء كان رب أسرة أو تابع أو مكفول، يمكنه التسجيل، ويكون له حساب مستقل بتوكلنا.

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