أخبار السعودية اليوم.. إيداع مليار و700 مليون ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. و«الصحة» تصدر توضيحًا هامًّا حول فحص كورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين؛ حيث كشفت الأجهزة الأمنية الهولندية ملابسات واقعة إطلاق النار على سفارة المملكة العربية السعودية في لاهاي، وإلى التفاصيل:

الشرطة الهولندية: إطلاق النار على السفارة السعودية بـ«دافع إرهابي»

أكدت الشرطة الهولندية، أن واقعة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي، كانت بدافع إرهابي، وذلك بعد إطلاق أكثر من 20 رصاصة على مبنى السفارة، وكشفت الشرطة الهولندية أن الشخص الذي تم إيقافه، حاول قتل حارس الأمن بالسفارة السعودية في مدينة لاهاي.

وزارة الموارد البشرية: إيداع مليار و700 مليون ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مليارًا و700 مليون ريال، معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر، وكشفت وزارة الموارد البشرية، أن المعاشات الضمانية الأساسية بلغت مليارًا و410 ملايين ريال، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192.388.056 ريالًا، فيما بلغت المساعدة النقدية لأجل الكهرباء 102.829.393.

وزير التعليم: إعداد مناهج دراسية في التفكير النقدي والفلسفي

أوضح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن الوزارة تعمل حاليًّا على إعداد مناهج دراسية في التفكير النقدي والفلسفة؛ بهدف تنمية قيم حرية التفكير والتسامح وعدم التعصب الفكري لدى الطلاب والطالبات، وتمكينهم من ممارسة مهارات التفكير الناقد والفلسفي في المواقف الحياتية المختلفة.

المدة الزمنية للاختبارات الإلكترونية تدفع عمادة التعليم عن بُعد للتنويه

وجّهت عمادة التعليم عن بُعد، تنبيهًا مهمًا للطلاب والطالبات، بخصوص المدة الزمنية للاختبارات الإلكترونية، مشيرة إلى أنها وُضعت فقط لقياس قدرة النظام وتعريف الطلاب والطالبات بآلية الاختبارات.

«التعليم عن بُعد»: تمديد الاعتذار عن الفصل الدراسي والانسحاب من المقررات

أعلنت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، تمديد فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي والانسحاب من المقررات، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ ذلك عبر نظام تدارس.

وزارة الصحة: نتائج فحص كورونا لا تعني «تأكيد التعافي»

قالت وزارة الصحة: «إن الاعتماد على نتيجة الفحص المتعلق بفيروس كورونا، ليس بالضرورة لتأكيد التعافي»، وأضافت الوزارة، عبر حساب «الصحة» 937 التابع لها عبر موقع «تويتر»، «ليس بالضرورة الاعتماد على نتيجة الفحص؛ للتأكد من التعافي فمن الممكن أن تكون نتيجة الفحص إيجابية بينما اختفت الأعراض عند المصاب، ويمكن أن تكون عيّنتا الفحص سالبتين بعد تمام الشفاء وتأتي العيّنات اللاحقة إيجابية».

الأمير عبدالعزيز بن سلمان: خطة سعودية مرتقبة لإنتاج الكهرباء

أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، أن المملكة تستهدف إنتاج الكهرباء عن طريق الغاز أو الطاقة المتجددة، وأشار، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية تهدف إلى تعزيز قطاع الكهرباء واستدامته، منوهًا بأن شركة الكهرباء لم تستفد من زيادة تعرفه الخدمة، وهناك لجنة وزارية شكلت لتطوير قطاع الكهرباء.

استثناء من «الخطوط السعودية» للطلاب المبتعثين عند العودة للمملكة

أعلنت الخطوط السعودية، استثناء للطلاب المبتعثين بخصوص حمل القطع الإضافية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا:« «يسمح بحمل قطعة إضافية ثالثة مجانية لا يتجاوز حجمها 23 كيلو، للطلاب السعوديين المبتعثين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية».

«المرور» يحذر من المراوغة بين المركبات: تسبب3 مخاطر

أكد المرور السعودي، أن المراوغة بسرعة بين المركبات، تربك مستخدمي الطريق وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية، وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر:« «المراوغة بسرعة بين المركبات تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية»، مشيرًا إلى 3 مخاطر تسببها جاءت كالآتي:

- ترفع نسبة وقوع الحوادث المرورية.

- تعرّض سلامة مستخدمي الطريق للخطر.

- تزيد صعوبة التحكم بالمركبة.

- مخالفة للأنظمة للمرورية.

تورط 5 أشخاص في 9 جرائم سرقة بالرياض.. استخدموا أسلحة نارية وبيضاء

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على خمسة مواطنين في العقد الثاني من العمر، لتورطهم في ارتكاب «9» جرائم تمثلت في استدراج العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وجرائم نشل مستخدمين فيها الدراجات النارية، وبلغت قيمة المسروقات «15.000» ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة.

الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء» سحب رعدية على3 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس غد الثلاثاء، سماءً غائمةً جزئيًا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: «جازان، عسير، الباحة» وأجزاء من المنطقة الشرقية، فضلًا عن تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق: «الحدود الشمالية والقصيم والشرقية».

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