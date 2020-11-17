السعودية اليوم / 29163 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند



نيودلهي 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 29163 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8874290 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 130519 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 8290370 شخصًا.

// انتهى //

10:24ت م

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نيودلهي 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسسجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 29163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و449 وفاة.وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8874290 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 130519 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 8290370 شخصًا.// انتهى //10:24ت م0036

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