السعودية اليوم / أكثر من 43300 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة



الباحة 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

قدمت عيادات "تطمن" في منطقة الباحة خدماتها لـ 43336، مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأوضحت "صحة الباحة " أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 12 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية "مستشفيات ومراكز صحية".

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

10:12ت م

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الباحة 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن" في منطقة الباحة خدماتها لـ 43336، مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.وأوضحت "صحة الباحة " أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 12 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية "مستشفيات ومراكز صحية".يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:12ت م0033

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