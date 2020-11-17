السعودية اليوم / تسجيل 195 وفاة و 1932 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1932 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 537.871 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14.616 حالة وفاة .

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09:54ت م

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بروكسل 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1932 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 195 وفاة .وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 537.871 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14.616 حالة وفاة .// انتهى //09:54ت م0029

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