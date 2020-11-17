السعودية اليوم / ألمانيا تسجّل 14419 إصابة بكورونا



برلين 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 14419 إصابة جديدة بفيروس

وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أنه خلال نفس الفترة سٌجّلت 267 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 12814 حالة.

// انتهى //

09:33ت م

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برلين 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 14419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 815746 حالة.وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أنه خلال نفس الفترة سٌجّلت 267 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 12814 حالة.// انتهى //09:33ت م0025

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