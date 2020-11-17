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تمديد فترة الانسحاب والاعتذار عن الفصل الدراسي بجامعة الإمام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت عمادة التعليم عن بعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الثلاثاء، عن تمديد فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي والانسحاب من المقررات.
وأوضحت جامعة الإمام، في بيان لها، أنه تم تمديد فترة الاعتذار إلى يوم الثلاثاء الموافق ٢-٤-١٤٤٢ هـ الساعة ٣:٠٠ مساءً.
وأكدت العمادة، أنه على من يرغب الاعتذار عن الفصل الدراسي سرعة المبادرة بتنفيذ ذلك عبر نظام تدارس خلال الفترة المحددة.
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