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تمكّن مستشفى الملك فيصل بالعاصمة المقدسة عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، من تثبيت كسور في الوجه والفكين عبر الشرائح المعدنية لمريض يبلغ من العمر 40 عامًا.
وكان المريض المصاب قد أدخل للمستشفى؛ إثر حادث مروري تعرّض له مما أدى إلى كسور متعددة بالوجه والفكين السفلي والعلوي، وعظام الوجنة، وقاع حاجب العين.
وتمكّن الفريق الطبي بقسم الأسنان وحدة جراحة الوجه والفكين -بفضل الله- من تثبيت كسور الوجه والفكين باستخدام الشرائح المعدنية، وإعادة ترميم قاع حاجب العين باستخدام شبكه معدنية؛ حيث استغرق التدخل الجراحي قرابة الخمس ساعات، وتكلل العمل بالنجاح -ولله الحمد- وحالة المريض مستقرة.مستشفى الملك فيصل مكة المكرمة
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 09:55 AM
تدخّل جراحي من فريق مختص بمستشفى الملك فيصل استغرق 5 ساعاتبعد حادث وبالشرائح المعدنية.. تثبيت كسور وجه وفكي مصاب بمكة
تمكّن مستشفى الملك فيصل بالعاصمة المقدسة عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، من تثبيت كسور في الوجه والفكين عبر الشرائح المعدنية لمريض يبلغ من العمر 40 عامًا.
وكان المريض المصاب قد أدخل للمستشفى؛ إثر حادث مروري تعرّض له مما أدى إلى كسور متعددة بالوجه والفكين السفلي والعلوي، وعظام الوجنة، وقاع حاجب العين.
وتمكّن الفريق الطبي بقسم الأسنان وحدة جراحة الوجه والفكين -بفضل الله- من تثبيت كسور الوجه والفكين باستخدام الشرائح المعدنية، وإعادة ترميم قاع حاجب العين باستخدام شبكه معدنية؛ حيث استغرق التدخل الجراحي قرابة الخمس ساعات، وتكلل العمل بالنجاح -ولله الحمد- وحالة المريض مستقرة.
، بعد حادث وبالشرائح المعدنية.. تثبيت كسور وجه وفكي مصاب بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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