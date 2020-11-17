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رحّب مدير المعهد الأميركي للأمراض المُعدية الطبيب أنطوني فاوتشي؛ بإعلان شركة موديرنا الأميركية، أنّ لقاحها التجريبي المضاد لكوفيد-19 فعّال بنسبة تقارب 95% في مكافحة الفيروس.
ووفق "سكاي نيوز"، قال فاوتشي؛ عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا والشخصية المحترمة جداً في الولايات المتحدة على صعيد التصدّي للجائحة، إنّ "فكرة امتلاكنا لقاحاً فعّالاً بنسبة 94.5% رائعة بشكل مذهل".
وأضاف أنّ "هذه نتيجة مذهلة حقاً، أعتقد أنّ ما من أحد كان يتوقّع أن تكون جيّدة إلى هذا الحد".الطبيب أنطوني فاوتشي شركة موديرنا الأميركية
فاوتشي عن نتائج لقاح موديرنا: مذهلة حقاًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-17
رحّب مدير المعهد الأميركي للأمراض المُعدية الطبيب أنطوني فاوتشي؛ بإعلان شركة موديرنا الأميركية، أنّ لقاحها التجريبي المضاد لكوفيد-19 فعّال بنسبة تقارب 95% في مكافحة الفيروس.
ووفق "سكاي نيوز"، قال فاوتشي؛ عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا والشخصية المحترمة جداً في الولايات المتحدة على صعيد التصدّي للجائحة، إنّ "فكرة امتلاكنا لقاحاً فعّالاً بنسبة 94.5% رائعة بشكل مذهل".
وأضاف أنّ "هذه نتيجة مذهلة حقاً، أعتقد أنّ ما من أحد كان يتوقّع أن تكون جيّدة إلى هذا الحد".
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
08:58 AM
قال: "ما من أحد كان يتوقّعها جيّدة إلى هذا الحدّ"
رحّب مدير المعهد الأميركي للأمراض المُعدية الطبيب أنطوني فاوتشي؛ بإعلان شركة موديرنا الأميركية، أنّ لقاحها التجريبي المضاد لكوفيد-19 فعّال بنسبة تقارب 95% في مكافحة الفيروس.
ووفق "سكاي نيوز"، قال فاوتشي؛ عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا والشخصية المحترمة جداً في الولايات المتحدة على صعيد التصدّي للجائحة، إنّ "فكرة امتلاكنا لقاحاً فعّالاً بنسبة 94.5% رائعة بشكل مذهل".
وأضاف أنّ "هذه نتيجة مذهلة حقاً، أعتقد أنّ ما من أحد كان يتوقّع أن تكون جيّدة إلى هذا الحد".
، فاوتشي عن نتائج لقاح موديرنا: مذهلة حقاً ،
المصدر : الخليج 365
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