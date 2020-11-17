محمد بن مسعود - الدمام - لم تصدر تحذيراً من أمواج مد عاتية "تسونامي" قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء على تويتر، إن زلزالاً قوته 6.3 درجة وقع قبالة ساحل سومطرة الغربية اليوم الثلاثاء. وأضافت أنها لم تصدر تحذيراً من أمواج مد عاتية "تسونامي" بعد الزلزال الذي وقع على بُعد ما يربو على 100 كيلو متر من اليابسة وعلى عمق عشرة كيلو مترات.زلزال إندونيسيا إندونيسيا.. زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة سومطرة اليوم الثلاثاء وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-17 قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء على تويتر، إن زلزالاً قوته 6.3 درجة وقع قبالة ساحل سومطرة الغربية اليوم الثلاثاء. وأضافت أنها لم تصدر تحذيراً من أمواج مد عاتية "تسونامي" بعد الزلزال الذي وقع على بُعد ما يربو على 100 كيلو متر من اليابسة وعلى عمق عشرة كيلو مترات. 17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 08:55 AM لم تصدر تحذيراً من أمواج مد عاتية "تسونامي" لم تصدر تحذيراً من أمواج مد عاتية "تسونامي" قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء على تويتر، إن زلزالاً قوته 6.3 درجة وقع قبالة ساحل سومطرة الغربية اليوم الثلاثاء. وأضافت أنها لم تصدر تحذيراً من أمواج مد عاتية "تسونامي" بعد الزلزال الذي وقع على بُعد ما يربو على 100 كيلو متر من اليابسة وعلى عمق عشرة كيلو مترات. ، إندونيسيا.. زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة سومطرة اليوم الثلاثاء ،

المصدر : الخليج 365

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