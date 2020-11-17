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محمد بن مسعود - الدمام - سجلت وزارة الصحة في المكسيك يوم الاثنين 319 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 98861.
وقال مسؤولو الصحة في المكسيك في السابق: إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.
الصين
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن البر الرئيسي الصيني سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، صعودًا من ثماني حالات في اليوم السابق.
وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 86361 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.المكسيك فيروس كورونا الجديد
كورونا.. ارتفاع عدد الضحايا في المكسيك إلى 98861 والصين تسجل 15 إصابة جديدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-17
سجلت وزارة الصحة في المكسيك يوم الاثنين 319 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 98861.
وقال مسؤولو الصحة في المكسيك في السابق: إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.
الصين
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن البر الرئيسي الصيني سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، صعودًا من ثماني حالات في اليوم السابق.
وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 86361 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
08:48 AM
سجلت وزارة الصحة في المكسيك يوم الاثنين 319 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 98861.
وقال مسؤولو الصحة في المكسيك في السابق: إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.
الصين
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن البر الرئيسي الصيني سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، صعودًا من ثماني حالات في اليوم السابق.
وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 86361 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
، كورونا.. ارتفاع عدد الضحايا في المكسيك إلى 98861 والصين تسجل 15 إصابة جديدة ،
المصدر : الخليج 365
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