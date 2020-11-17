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حصدت أمانة منطقة عسير، نسبة ٨٩٪ في مؤشر رضا المستفيد عن خدماتها؛ وذلك خلال الفترة من ٨ نوفمبر إلى ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠.
وقد بيّنت الإحصاءات أن نسبة عدم الرضا ٤٪، وبلغ عدد الحجوزات ٢٢٠ من بعد العودة للعمل؛ حيث تُعد هذه الأرقام مؤشرات إيجابية لعمل الأمانة وبلدياتها في جميع خدماتها وأنشطتها وبرامجها؛ حيث إن هذه المؤشرات ستسهم في تحديد مكامن الخلل والتقصير، والعمل على تلافي جوانب القصور وتحسينها للأفضل؛ مما سيعزز أداء الأمانة والبلديات للوصول إلى المستوى المأمول لخدمة جميع المستفيدين.
يُذكر أن أمانة عسير تبذل جهودًا كبيرةً في تحسين كفاءة الأداء بما يحقق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة والمشاريع التنموية المنفذة، وهذا سيعزز الارتقاء بمستوى القطاع البلدي بالمنطقة، كما تعد هذه الأرقام حافزًا للأمانة والبلديات لتقديم مستوى أفضل في الخدمات المقدمة، وتحدث تنافسًا إيجابيًّا بين البلديات للإبداع العملي والتميز والارتقاء في برامج وأنشطة القطاع البلدي بجانب الأنشطة الأخرى المقدمة للمستفيد؛ وذلك ضمن جهود الأمانة في تحقيق برامجها ومستهدفاتها.أمانة منطقة عسير
17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 09:38 AM
نتائج إيجابية تُسهم في تحديد مكامن الخلل وتلافي جوانب القصور"مؤشر رضا المستفيد".. ما النسبة التي حصدتها "أمانة عسير"؟
حصدت أمانة منطقة عسير، نسبة ٨٩٪ في مؤشر رضا المستفيد عن خدماتها؛ وذلك خلال الفترة من ٨ نوفمبر إلى ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠.
وقد بيّنت الإحصاءات أن نسبة عدم الرضا ٤٪، وبلغ عدد الحجوزات ٢٢٠ من بعد العودة للعمل؛ حيث تُعد هذه الأرقام مؤشرات إيجابية لعمل الأمانة وبلدياتها في جميع خدماتها وأنشطتها وبرامجها؛ حيث إن هذه المؤشرات ستسهم في تحديد مكامن الخلل والتقصير، والعمل على تلافي جوانب القصور وتحسينها للأفضل؛ مما سيعزز أداء الأمانة والبلديات للوصول إلى المستوى المأمول لخدمة جميع المستفيدين.
يُذكر أن أمانة عسير تبذل جهودًا كبيرةً في تحسين كفاءة الأداء بما يحقق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة والمشاريع التنموية المنفذة، وهذا سيعزز الارتقاء بمستوى القطاع البلدي بالمنطقة، كما تعد هذه الأرقام حافزًا للأمانة والبلديات لتقديم مستوى أفضل في الخدمات المقدمة، وتحدث تنافسًا إيجابيًّا بين البلديات للإبداع العملي والتميز والارتقاء في برامج وأنشطة القطاع البلدي بجانب الأنشطة الأخرى المقدمة للمستفيد؛ وذلك ضمن جهود الأمانة في تحقيق برامجها ومستهدفاتها.
، "مؤشر رضا المستفيد".. ما النسبة التي حصدتها "أمانة عسير"؟ ،
المصدر : الخليج 365
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