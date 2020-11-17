أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، رغم صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، إلى نحو 227.75 ريال (60.73 دولار)، مقابل 228.23 ريال (60.86 دولار) أمس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في السعودية إلى نحو 199.28ريال (53.14 دولار)، مقابل نحو 199.70 ريال (53.25 دولار) الإثنين.

ولحق سعر جرام الذهب عيار 18 بموجة التراجع في الأسعار ليسجل نحو 170.81 ريال (45.55 دولار)، مقابل نحو171.17 ريال (45.65 دولار) أمس.

أسعار الذهب الاقتصادي

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية صباح الثلاثاء إلى نحو 132.85ريال (35.43 دولار)، مقابل نحو 133.13 ريال (35.50 دولار) الإثنين.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في السوق السعودية خلال مستهل تعاملات الثلاثاء إلى نحو 7083.75 ريال (1889 دولار)، مقابل نحو 7098.75 ريال (1893 دولارا) أمس.

وهبط سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى نحو 1594.24 ريال (425.13 دولار)، مقابل نحو 1597.61 ريال أمس حوالي (426.03 دولار).

ارتفاع المعدن الأصفر عالميا

ولامس الذهب أعلى مستوياته في أسبوع، أمس الإثنين في ظل تراجع الدولار.

بينما غذى تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بواعث القلق حيال تداعيات الجائحة على التعافي الاقتصادي، مما دعم الآمال في مزيد من التحفيز النقدي.

وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجيي السوق العالمية لدى أكسي للخدمات المالية، "مازالت هناك مشاكل كامنة في هياكل الاقتصادات، لاسيما خلق الوظائف الذي يُعد أكبر مشكلة".

وأضاف: "يتعين على البنوك المركزية مواصلة ضخ السيولة في الأسواق لسد هذه الفجوة من الآن وحتى التوصل إلى لقاح."

وبحلول الساعة 05:40 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1892.15 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل ذروته منذ 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عند 1898.81 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1892.20 دولار.

وبلغ مؤشر الدولار أقل مستوى له في أسبوع، مما يقلل تكلفة المعدن على حملة العملات الأخرى.