إنجاز عالمي.. لقاح جديد ضد كورونا بنسبة فعالية 94.5%

2020-11-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

في إنجاز عالمي جديد، أعلنت شركة موديرنا، أن لقاحها المضاد لفايروس كورونا أظهر فعاليته الأساسية بنسبة 94.5%.

وذكر بيان للشركة أن لقاحها لـ كورونا حقق فعاليته الأساسية، بعد التحليل المؤقت والأولي لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات، مضيفا أن فعاليته بلغت 94.5%.

وأوضح البيان أن النتائج الأولية استندت إلى 95 حالة متنوعة ومختلفة (من أصل لاتيني وأمريكي وأفريقي وآسيوي)، مضيفا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتابع: نظرا لتراكم نتائج المزيد من الحالات التي تؤدي إلى التحليل النهائي، تتوقع الشركة أن يتغير تقدير نسبة فعالية اللقاح، مشيرة إلى أنها تعتزم تقديم طلب الحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وكانت الشركة قالت في وقت سابق إنها ستطلب الإذن الطارئ من الهيئات الصحية إذا ثبتت فعاليته بنسبة 70% على الأقل.



