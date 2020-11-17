شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس اليوم.. الثلاثاء والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء)، سماء غائمة جزئياً تخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، الشرقية، مكة المكرمة). في حين يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق (الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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